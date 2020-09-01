Лукашенко: нужно обратить особое внимание на воспитательную роль образования​

– От педагогов мы ждем большего участия в решении стратегических задач. И то, что нам в ближайшем будущем нужно обратить особое внимание на воспитательную роль в образовании, – это особый урок, который мы сегодня однозначно усвоили.
Во-первых, Глава государства подчеркнул, что детей нужно учить знанию законов:
– Учить их анализировать ситуацию и видеть то, что скрыто за популистскими лозунгами, надо со школьной скамьи. Это второе.
В-третьих, наши дети должны расти настоящими патриотами.
Президент напомнил, что в этом году свыше ста тысяч детей сделают свой первый шаг в мир знаний:
– Пусть их путь будет интересным и запоминающимся. Судьбоносным учебный год станет для выпускников школ – предстоит окончательно определиться с будущей профессией, подготовиться к выпускным и вступительным экзаменам. Убежден, что и этот жизненный этап вы пройдете достойно.
Глава государства пожелал всем ученикам и студентам получить максимум знаний и положительного опыта из каждого учебного дня. Педагогам – профессиональных успехов. Родителям – поводов для гордости за своих детей.
– Пусть старт нового учебного года будет ярким, а настроение этого торжественного дня сохранится до следующего первого звонка. Всего вам самого доброго! – пожелал Александр Лукашенко.
Позже в общении с журналистами, говоря о современной молодежи, Президент обратил внимание, что труд и опыт – это те критерии, по которым можно судить о том, правильно или нет что-то делается в жизни:
– Молодежи, естественно, недостает опыта. Некоторая часть нашей молодежи думает, что без труда можно хорошо жить. Я думаю, это (опыт. – Прим. ред.) придет с возрастом.
Глава государства добавил, что в советской школе всем жизненным навыкам учили основательно. Сегодня такое наблюдается не везде.
– Те, кто не попробовали на зуб этого труда, те, кто не видели того, что было и что есть, чтобы сравнить, – с ними надо было работать более плотно. Мы свои косяки видим. Мы сейчас занимаемся анализом: и в Правительстве, и в Администрации Президента готовят выводы и уроки из последних событий. Мы их сделаем, – сказал Александр Лукашенко.
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