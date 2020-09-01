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  2. Лукашенко: нужно обратить особое внимание на воспитательную роль образования​

Лукашенко: нужно обратить особое внимание на воспитательную роль образования​

Об этом Президент заявил на торжественной линейке в Барановичском государственном профессионально-техническом колледже сферы обслуживания:​



– От педагогов мы ждем большего участия в решении стратегических задач. И то, что нам в ближайшем будущем нужно обратить особое​ внимание на воспитательную роль в образовании, – ​это особый урок, который мы сегодня однозначно усвоили.

Во-первых, Глава​ государства подчеркнул, что детей нужно учить знанию законов:​

– Учить​ их анализировать ситуацию и видеть то, что скрыто за популистскими лозунгами, надо со школьной скамьи. Это второе.​

В-третьих, наши дети должны расти настоящими патриотами​.


Президент напомнил, что в этом году свыше ста тысяч детей сделают свой первый шаг в мир знаний:​

– Пусть их путь будет интересным и запоминающимся. Судьбоносным учебный год станет для выпускников школ – предстоит окончательно определиться с будущей профессией, подготовиться к выпускным и вступительным экзаменам. Убежден, что и этот жизненный этап вы пройдете ​достойно.​

Глава государства пожелал всем ученикам и студентам получить максимум знаний и положительного опыта из каждого учебного дня. Педагогам – профессиональных успехов. Родителям – поводов для гордости за своих детей.​

– Пусть старт нового учебного года будет ярким, а настроение этого торжественного дня сохранится до следующего первого звонка. Всего​ вам самого доброго!  – пожелал Александр Лукашенко.​


Позже в общении с журналистами, говоря о современной молодежи, Президент обратил внимание, что труд и опыт​ –​ это те критерии, по которым можно судить о том, правильно или нет что-то делается в жизни:

– Молодежи, естественно, недостает опыта. Некоторая часть нашей молодежи думает, что без труда можно хорошо жить. Я думаю, это (опыт. – Прим. ред.) придет с возрастом.

Глава государства добавил, что в советской школе всем жизненным навыкам учили основательно. Сегодня такое наблюдается не везде.

– Те, кто не попробовали на зуб этого труда, те, кто не видели того, что было и что есть, чтобы сравнить, – с ними надо было работать более плотно. Мы свои косяки видим. Мы сейчас занимаемся анализом: и​ в Правительстве, и​ в Администрации Президента готовят выводы и уроки из последних событий. Мы их сделаем, – сказал Александр Лукашенко. 






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