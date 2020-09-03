Лукашенко – новым руководителям в Гомельской области: сейчас очень сильно внешнее влияние

Президент согласовал назначение на должность заместителя председателя Гомельского облисполкома Андрея Барановского, председателя Октябрьского райисполкома – Сергея Довгалева, председателя Гомельского райисполкома – Сергея Ермолицкого, председателя Добрушского райисполкома – Дмитрия Козела, председателя Жлобинского райисполкома – Александра Григоренко. Глава государства обратился к ним:
– Сказать, что мы в какой-то сложный период производим эти назначения – не скажешь. Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу – жизнь меняется разительно. Поэтому говорить вам о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно, потому что у вас жизнь совсем другая, нежели в Минске. И то в Минске она от вас отличается только в воскресенье.
Глава государства обратил внимание присутствующих, что, приехав в столицу вчера, они наверняка не заметили здесь ни "цветных революций", ни каких-то ужасных вещей.
– Есть определенные люди, которым уже публично, демонстративно не нравится то, что происходит в стране. Они были и в прошлые выборы, после тех выборов. Но особенность состоит в том, что тогда они как-то мирно воспринимали свое поражение. Сейчас они в силу того, что очень сильно внешнее влияние, вы это видите, оно превалирует над внутренними то ли протестами, то ли митингами. Более того, это прямое управление процессом.
По словам Александра Лукашенко, это влияние из Польши, Чехии, Литвы:
– И Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он человек очень сдержанный, осторожный) заявил, даже цифры называет по поводу того, что происходит на границе. Мы, конечно, вынуждены были наглухо закрыть границы у Беларуси, мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси. Нам самое важное – не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что всегда так бывает: со столицы начинается и перекинется на всю страну.
При этом Президент подчеркнул, что в Беларуси для этого нет основы, как, например, было в Украине:
– Почему? Да потому что у каждого человека есть работа. Я не говорю, что очень богатые белорусы, но если есть работа, возможность заработать, они работают. Кому-то не нравится. Да, молодежь всегда была активной, она любит походить, побузеть. Мы это тоже понимаем. Но призываем их, чтобы закон соблюдался. Особенно студенты.
По словам Александра Лукашенко, удалось сохранить количество бюджетников в вузах. В частности, изначально планировалось оставить 50 тысяч бюджетных мест, однако, увидев, что желающих получить высшее образование было гораздо больше, эту возможность предоставили большему количеству человек.
– Но оказывается, это все забылось. Или помнили только те, когда вводили эту норму. Нынешние забыли. Некоторые пытаются выйти в протестные колонны. Это их дело. Мы их не отговариваем. Мы их просто предупреждаем. Мы дали отсрочку от армии – пожалуйста, учитесь. Не хочешь учиться – иди в армию, иди на работу устраивайся, если ты отслужил и не хочешь учиться. Но порядок в стране должен быть. И вам со стороны – я знаю ваше настроение – это неприемлемо и вы негативно реагируете на то, что здесь происходит. Я прошу вас понять, что мы фактически оказались перед лицом этой агрессии извне в одиночку. Спасибо, что Президент России поддержал, так бы нам непросто было сейчас. Но и ошибок нельзя допустить.
Президент еще раз напомнил о том, что есть красная черта и никому не позволено ее перейти. Если это случится, власть будет реагировать по всей строгости закона.
– Поэтому я прошу вас: доведите это до людей. Пусть они меня слишком не осуждают за какую-то мягкотелость. Никакой мягкотелости здесь нет. Страна работает. Многим хотелось бы тут, особенно нашим соседям за границей, чтобы мы рухнули.
Глава государства привел в пример Литву, где в такой «продвинутой, реформированной стране не осталось людей»:
– По-моему, там куча проблем, которые надо решать, и не надо заниматься проблемами соседей, которые к тебе по-хорошему относились и в какой-то степени кормили и кормят тебя, работая в портах.
То же самое касается и поляков. В Беларуси всегда жили мирно поляки, однако мы никогда не будем мириться с тем, что в Гродно вывешиваются польские флаги и в открытую заявляется о присоединении и Гродненской области к Польше в случае распада нашей страны.
– Конечно же, никуда она не отойдет! Никто не позволит развалить Беларусь. И у нас для этого методов и мер предостаточно. Поэтому мы спокойно должны работать, начиная от сельского совета и заканчивая Правительством и Президентом, заниматься своим делом. Растить хлеб, кормить народ, кормить детей. Это очень важно и этим мы должны заниматься. А если кому-то неймется, на это есть четкие прописанные правила в виде законов, – подчеркнул Александр Лукашенко.
Он поблагодарил гомельчан за оказываемую поддержку и попросил новых руководителей спокойно заниматься хозяйством и людьми:
– Эта пена уйдет. Разного рода телеграм-каналы, через которые управляют нашей толпой в Минске, это все пройдет. Просто надо иметь выдержку, хладнокровие. Еще раз подчеркиваю: не допустить, чтобы красная черта была пересечена. Желаю вам успехов!
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко – новым руководителям в Гомельской области: сейчас очень сильно внешнее влияние
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