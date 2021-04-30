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Лукашенко – новым руководителям УВД: принятые решения должны выполняться жестко

Об этом Президент заявил сегодня, принимая кадровые решения в системе органов внутренних дел. Напомним, Александр Лукашенко назначил новых начальников милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях. Обращаясь к назначенцам, Глава государства потребовал от них прежде всего неукоснительного соблюдения принятых решений:
 

– Вы знаете, на какие должности назначаетесь. Фактически сегодня больше половины страны мы прикрываем вашими должностями в этой непростой ситуации… Успокаиваться нельзя. Одно дело работать заместителем, другое дело  – возглавлять в это непростое время коллективы. Я в шутку сказал, что генералы мягкими не бывают и прочее. Если можно мягче принимать решения, это будет хорошо. Но выполняться они должны жестко, даже жестоко, если на то пошло. Вы люди в погонах. И обстановка нам диктует, что мы церемониться особо не должны, защищая интересы наших людей. Мы же не сами себя защищаем. Сами по себе мы бы выжили, и никто бы нас не заметил. А вот защитить миллионы людей, – да и транзитная страна, интересы пересекаются  – вот это вопрос. Поэтому надо аккуратно, с плеча не надо рубить. Но коль решение приняли или надо принимать решения, тут уже колебаний быть не должно. Это надо иметь ввиду.
 
Глава государства подробно поинтересовался у госсекретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича и министра внутренних дел Ивана Кубракова представленными кандидатурами. Характеристика была дана такая: настоящие профессионалы, которые хорошо зарекомендовали себя на предыдущих должностях.
 
Беседуя с назначенцами, Александр Лукашенко призвал их и руководство МВД в целом делать выводы из случившегося:
 
– Мы же не будем замалчивать, что и в Бресте у нас хватало проблем, и в Гомеле были проблемы. И сейчас они есть, особенно по линии криминальной милиции, Иван Владимирович (Кубраков, министр внутренних дел. – Прим. ред.) Это мне губернатор проговорился, потом я начал, как у вас принято, копать глубже. Оказывается, воровали скот и списывали на падеж.
 

По словам Президента, сейчас милиция и прокуратура этим вопросом занимаются:   

- Надо посмотреть вообще по стране. Это что за рыночные отношения? Жестоко к этому вопросу надо подходить. Конечно, мы немного ослабили контроль за ситуацией внутри страны по отдельным вопросам в связи с тем, что вы были отвлечены на все эти разборки политического характера. Тем не менее, это вопрос номер один, от него отступать нельзя. Не надо забывать о тех ошибках и недостатках, которые у нас были. Забудем - повторится снова. Поэтому на пульсе надо держать руку.
 
Особое внимание Глава государства обратил на необходимость соблюдения закона и этических норм самими сотрудниками милиции. Особо указал на недопустимость коррупционных проявлений:
 
- Встречайтесь с кем хотите, у вас работа такая. Ходите, как я часто говорю, в баню с кем хотите. Но руки должны быть чистыми. Они (оппоненты власти. – Прим. ред.) сейчас пошли работать по высшим должностным лицам, чтобы где-то «замазать», особенно высшее руководство и МВД, и КГБ, и армии. Поэтому будьте поаккуратнее. Очень аккуратно ведите себя, потому что скрыть ничего невозможно. Вы это не хуже меня должны понимать и знаете. Невозможно скрыть нечего. Просто вопрос времени, рано или поздно. И уважайте людей, поближе к людям.





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Фото: БЕЛТА
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