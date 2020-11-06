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Лукашенко: никто не вправе сделать нас своим придатком

Никто не вправе сделать нас своим придатком. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия третьей линии минского метро, пишет БЕЛТА.


"Запомните одно: везде хорошо, где нас нет. Второе: я хочу, чтобы вы жили на своей земле, а если и "под землей", то в своем метро. И никто не вправе сделать нас своим придатком", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства высказался на злобу дня: "Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение. Немцы вчера озаботились, аж в своем парламенте приняли решение для нас, белорусов. Вы сначала у себя разберитесь, в Польше разберитесь, она поближе. И самое главное: потребуют ли они от американцев провести повторные выборы? Я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы".

Александр Лукашенко призвал граждан самостоятельно анализировать происходящие события и исходя из этого формировать мнение. "Я хочу, чтобы вы думали своей головой. Думайте, и если вы что-то говорите, аргументируйте. Но поскольку сегодня праздник (открытие первой очереди новой линии метро. - Прим. БЕЛТА), поздравляю вас с этим праздником, - сказал Глава государства. - Очень хочу, чтобы мы сохранили вас: умных, толковых, талантливых. Вы действительно классные специалисты. Поэтому держите свою голову в руках и думайте, как жить".

"Запомните: вы уйдете - ваши дети должны сюда прийти. Они никому нигде не нужны, кроме своего куска земли. Давайте будем думать об этом", - подчеркнул Президент.

Фото: БЕЛТА
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