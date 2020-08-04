Лукашенко: никто не собирается красть ничьи голоса

Об этом Александр Лукашенко заявил во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию. Он рассказал, как молодежь вовлекают в политические процессы:





– Именно на чувствах справедливости и небезразличия наших молодых людей сейчас и строятся противниками недобросовестные технологии вовлечения молодежи в политический процесс.

При этом, обращает внимание Президент, акценты смещаются из плоскости рационального осмысления и понимания конечной цели в плоскость эмоционального восприятия единичных событий, картинок в соцсетях, видеороликов в пабликах:

– "Не будь рабом", "мы народ, а не народец", "не дай украсть свой голос"... Легко запоминается, легко произносится. Услышал – и сразу понес в массы, не надо осмысливать. А осмысливать нужно, чтобы потом по прошествии времени не было больно за принятые под влиянием эмоций решения. Никто не собирается красть ничьи голоса, как бы нас не упрекали в цензуре. Мы сами создали страну, где голос молодежи слышен как никогда.

Глава государства добавил, что слышен в том числе голос группы выпускников Лицея БГУ, которому в свое время были даны уникальные преференции со стороны государства, построено новое, оборудованное по высшему классу здание в центре города, собраны ведущие специалисты-преподаватели, отлажена система поступления, где решают не связи и возможность привилегированной подготовки, а знания и старания абитуриента:

– В таких учреждениях мы и воспитали новое свободное поколение, которое нас теперь и упрекает. Это сродни отношениям детей и родителей, когда в какой-то момент ребенок говорит, что устал от опеки и что вообще не сильно-то просил о нем заботиться. К счастью, почти всегда, всегда приходит момент, когда ребенок возвращается и говорит родителям спасибо. Но для этого важно, чтобы, уходя во взрослую жизнь, он не сжигал родительский дом, чтобы потом не было куда вернуться и не рыдать на пепелище.

ФОТО: БелТА