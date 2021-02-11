Лукашенко: никогда не будет государства, если оно не может накормить своих людей

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БЕЛТА

Дело в том, подчеркнул Александр Лукашенко, что продукты питания в жизни людей – главное:Президент процитировал нового президента США Джо Байдена, который высказался о том, что из-за проблем, связанных с пандемией, 36 миллионов американцев (более 10 процентов населения) недоедают. Прокомментировал:Глава государства обозначил: хватает и проблем, над которыми в сельском хозяйстве нужно работать.