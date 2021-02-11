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Лукашенко: никогда не будет государства, если оно не может накормить своих людей

Об этом Глава государства заявил, выступая на VI Всебелорусском народном собрании. Говоря об аграрном секторе, заметил: наша страна может по праву гордиться своими достижениями в сельском хозяйстве, она стала одним из мировых лидеров, например, по производству молока на душу населения, интенсивности экологичного сельского хозяйства, современности переработки в АПК:

Фото: БЕЛТА

–Мы полностью обеспечили свою продовольственную безопасность. Почему это важно? Потому что многие из вас и я пережили, когда мы унизительно стояли с талончиками у прилавков. Когда нечего практически было купить и поесть. Никогда не будет государства, если оно не может накормить своих людей. Не потому что я, деревенский человек, занялся этим. Хотя и потому. Я понимал, что без села, без деревни, не может быть государства. Мы же всегда обещали людям отдать долги. Деревне отдать долги. Так отдавали и выравнивали условия жизни деревни и города, что чуть не стерли деревню. Поэтому, работая там, я понимал: не спасем деревню, не будет Беларуси. Не будет России и Украины, славянских стран. Не будет без деревни! Мы спасли деревню этим самым. Более того, мы накормили наших людей. И это очень важно. Мы по шесть миллиардов долларов – кто бы мог тогда подумать? – получаем от продажи сельскохозяйственной продукции.

Дело в том, подчеркнул Александр Лукашенко, что продукты питания в жизни людей – главное:

– Особенно важно, если мы хотим, чтобы у нас были нормальные дети, чтобы мы были здоровыми. Пища, как и воздух, вода являются главными для здоровья человека. Мы накормили своего человека, мы продаем много продукции.

Президент процитировал нового президента США Джо Байдена, который высказался о том, что из-за проблем, связанных с пандемией, 36 миллионов американцев (более 10 процентов населения) недоедают. Прокомментировал:

– Из них 12 миллионов – дети. Империя! Ведущая страна! Есть нечего! Что говорить про другие страны! А у нас есть что покушать. Пожалуйста, мы можем продать. Обращайтесь! У нас есть еще резервы. Почему китайцы нас пустили на свой рынок? Потому что они увидели качество. Какими бы китайцы ни были друзьями, они щупали каждый кусочек: молочных продуктов, мясных. И непросто было пробиться на этот рынок, хотя им очень было это нужно. Сегодня мы говорим, что можем добавить миллиард, продавая эту продукцию и другую в Китайскую Народную Республику. И мы оказались на правильном пути. Мы две пятилетки, даже три модернизировали наше сельское хозяйство. Спасли деревню, дали возможность там трудиться. Сегодня уже можем заниматься бизнесом там на селе.

Глава государства обозначил: хватает и проблем, над которыми в сельском хозяйстве нужно работать.

– Мы не закопали деньги в сельское хозяйство. Оно в прошлом году единственное, которое почти на шесть процентов сработало в плюс. Хотя там море вопросов, которые мы должны решать. И сельское хозяйство стало прибыльным бизнесом. Тем не менее там многое необходимо сделать. Надо внедрять новые адаптивные системы земледелия и технологические регламенты. Обеспечить сельское хозяйство под нормативную потребность надежными высокопроизводительными машинами, производственными комплексами. Углубить кооперацию в отношении сельхозпродукции. И на сельхозпродукции должны заработать прежде всего крестьяне, а не посредники, торговые сети или еще кто-то.
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