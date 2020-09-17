Об этом заявил Глава государства на женском форуме «За Беларусь» в «Минск-Арене».
– Я вам клянусь: никакого вранья на выборах не было. Нельзя фальсифицировать выборы в 80 процентов, – отметил Президент. – Им не нужны были итоги выборов, ибо до закрытия избирательных участков они не стали бы атаковать мирную столицу. За два с половиной часа они начали эту атаку, собравшись в обеденное время. Весь этот день был соткан из провокаций. И последняя провокация – это блокирование на 69 участках в городе Минске и в отдельных городах нашей страны ни в чем не повинных людей, членов избирательных участковых комиссий. В основном там работали женщины: учителя, врачи, которые выполняли свой государственный долг. И мне пришлось приказать армии, чтобы их на бронемашинах эвакуировали. Это неприемлемо. И с этого всего началось. Я не мог этого терпеть.
Александр Лукашенко подчеркнул: выборы состоялись и они законны.
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Лукашенко: никакого вранья на выборах не было
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