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  2. Лукашенко: ни в коем случае не должно быть двоевластия

Лукашенко: ни в коем случае не должно быть двоевластия

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе «Большого разговора с Президентом». На вопросы политолога Александра Шпаковского о том, каким образом будет разделена власть между новым органом госуправления –Всебелорусским народным собранием –и Конституционным судом и как будут избираться делегаты ВНС, Президент ответил честно: «Пока не знаю».

Фото: БЕЛТА

– От меня началось Всебелорусское народное собрание. Для себя я определил цель, что ему нужно придать конституционный статус. Я это открыто и честно сказал, хотя и понимал, что меня подвяжут под Всебелорусское народное собрание. Но если в таком русле рассуждать, то молитесь Богу, чтобы я согласился быть председателем ВНС.

Глава государства выразил убежденность, что самое главное сейчас для Беларуси –это смена поколений.

– Мое поколение уходит, приходит активное новое поколение. Нам надо соблюсти баланс. Новое поколение, которое сейчас приходит к управлению страной и везде, оно не должно выбросить нас на обочину. Старшие поколения – этот опыт, он всегда пригодится.

Александр Лукашенко подчеркнул: будет новое Правительство, Парламент, новые депутаты, разные по возрасту и сознанию, будет новый Президент.

– Они будут олицетворены вот этой властью… При этом ни в коем случае не должно быть двоевластия. Президиум или председатель Всебелорусского народного собрания не должен довлеть над Правительством и Президентом.
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