Лукашенко: ни в коем случае не должно быть двоевластия

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Глава государства выразил убежденность, что самое главное сейчас для Беларуси –это смена поколений.Александр Лукашенко подчеркнул: будет новое Правительство, Парламент, новые депутаты, разные по возрасту и сознанию, будет новый Президент.