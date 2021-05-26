Лукашенко: нет испытаний, которые нам не преодолеть

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Глава государства напомнил, что уже обращался к губернаторам и требовал шевелиться в два раза быстрее, акцентируя принципиальное внимание на дисциплине. Особенно в части посевной кампании.Президент также обратился ко всем белорусам:Белорусский лидер убежден: