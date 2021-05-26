Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Обращаясь к участникам встречи, он подчеркнул, что сегодня также необходимо вдохнуть жизнь в регионы:
Фото: БЕЛТА
– Без сильных регионов невозможно построить сильную страну.
Глава государства напомнил, что уже обращался к губернаторам и требовал шевелиться в два раза быстрее, акцентируя принципиальное внимание на дисциплине. Особенно в части посевной кампании.
Президент также обратился ко всем белорусам:
– Ориентируйтесь на здравый смысл. Просто отключитесь на время от негатива, который несут социальные сети, телеграм-каналы. Посмотрите вокруг, оцените все, что вокруг, своим умом. Сила нашего народа в мудрости, а мудрость – в опыте.
Белорусский лидер убежден:
– Нет испытаний, которые нам не под силу преодолеть. Белорусы в этом убеждались на протяжении веков. И наше время тоже войдет в историю как переломный судьбоносный период, пройдя который, а я в этом абсолютно уверен, мы сохраним страну. Это время выбрало нас. И нам от него никуда не деться.
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Лукашенко: нет испытаний, которые нам не преодолеть
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