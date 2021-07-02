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  2. Лукашенко: нет другой даты в нашей истории, которая бы так глубоко заставляла задуматься о ценности мира, независимости и свободы

Лукашенко: нет другой даты в нашей истории, которая бы так глубоко заставляла задуматься о ценности мира, независимости и свободы

Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, во Дворце Республики. Президент отметил, что этот священный праздник символизирует прежде всего народное единство, которое помогло белорусам выдержать самый сильный удар судьбы, выжить как нация в годы Великой Отечественной войны и победить:


–Мы были едины 25 лет назад, когда выбрали своим главным государственным праздником день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Едины мы и сегодня в стремлении защитить героическое наследие, память о Великой Победе, свое суверенное право на выбор исторического пути. И нет никакой другой даты в нашей истории, которая бы так глубоко заставляла задуматься о ценности мира, независимости и свободы.

Глава государства напомнил, как 77 лет назад истерзанная войной Беларусь была избавлена от фашистского гнета:


– Раздавленные горем потерь и страхом за собственную жизнь люди стали свободными. И только они, очевидцы и участники Великой Отечественной, знают, что такое настоящие свобода и независимость. Потому что все это тогда было вмиг утрачено. А период оккупации превратился для них в кромешный ад: белорусов заживо сжигали в их же собственных домах, как в Хатыни, Дальве, Оле. Сгоняли в концентрационные лагеря, как в Тростенце и Озаричах, откуда выход был только один – в общую могилу. В прямом смысле пили кровь белорусских детей, как в деревушке Красный Берег. Из подвешенных на специальные станки девочек и мальчиков нацистские садисты выжимали буквально все, до капли, на нужды солдат рейха… След, который оставила на нашей земле гитлеровская Германия, не сотрет время.

Президент отметил, что эти факты звучат чудовищно и, возможно, неуместно для праздничного дня. Но нам нельзя их забывать.
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