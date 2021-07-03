Лукашенко: нет более ценного и дорогого подарка, чем Великая Победа

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе торжественной церемонии в мемориальном комплексе «Курган Славы». Глава государства подчеркнул:
– Мы не должны забывать и заговаривать главный факт современности – нашу историю хотят переписать. Нашу Великую Победу у нас хотят отнять.
Президент добавил, что некоторые страны гордятся своим природным богатством, но, по его мнению, нет более ценного и дорогого подарка, чем Великая Победа:
– Почему она очень дорога? Потому что только белоусы заплатили за нее каждого третьего.
Глава государства добавил:
– Как говорил когда-то великий Ленин: "А от какого наследства мы отказываемся?" Тот, кто хочет забыть эту Победу, – они просто безумцы, они не думают о том, что мы можем потерять. Но правда состоит и в том (и это претензия к нашему поколению), что мы не умели преподнести заблудшим и прочим за границей нашего государства сущность нашей Победы. Мы не добились того, чтобы они ценили эту Победу, а через нашу Победу ценили нас: что мы их спасли и мы подарили им жизнь.
Александр Лукашенко считает, что в этом плане "наше поколение уступило". Он обратился еще раз к молодежи:
– Вам, молодому поколению, надо иметь это в виду и исправить ту ошибку, которую мы допустили. Я уже говорил о том, что мы начали это делать, расследуя преступления нацизма на белорусской земле. Это сродни Холокосту белорусского народа. Евреи ведь смогли доказать это, и весь мир преклоняется перед ними... А мы такие толерантные, такие добрые, никого не хотели обидеть. Допрыгались до того, что нас обидели.
Белорусский лидер еще раз подчеркнул: мы начали процесс расследования, а молодежи предстоит его продолжить.
– Это очень важно. Это не менее важно, чем победы и результаты в экономике, в финансах. Потому что это касается сердец и душ каждого человека. Если мы потеряем сердца и души, мы повторим то, что было в прошлом году. Может быть, еще в более худшем варианте.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: нет более ценного и дорогого подарка, чем Великая Победа
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