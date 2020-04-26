Лукашенко: нельзя снимать с потока производство гусеничного трактора

Сегодня в ходе рабочей поездки в Наровлянский район Президент на полях совхоза-комбината «Заря» ознакомился с технологическим процессом сева кукурузы на зерно. Главе государства также продемонстрировали линейку техники, задействованной на весенне-полевых работах. В том числе модель гусеничного трактора «Беларусь 2103», которые собирают на Мозырском машиностроительном заводе.

- Я за то, чтобы в каждом хозяйстве было по два трактора на гусеницах, - сказал Александр Лукашенко. - Это великое дело. Можно в любое время пахать, любые работы производить. Мы зря выкинули гусеничную технику в Беларуси.

Президент поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Ивану Крупко заняться этим вопросом:

- С потока снимать производство гусеничного трактора нельзя. Это наше спасение. У нас в любой области хватает заболоченных земель.

Фото: БЕЛТА

