Лукашенко: нельзя быть ретроградами, но к новациям надо подходить осторожно

Об этом Президент заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров при обсуждении вопроса о переходе на новую форму постдипломной подготовки врачей-специалистов. Речь идет о послевузовской углубленной специализированной подготовке, ориентированной на высокотехнологические операции в медицине. Предлагается, в частности, вместо ординатуры создать резидентуру. Глава государства в связи с этим поставил ряд резонных вопросов. Надо ли нам ломать нынешнюю систему? Ко времени ли это и какой эффект от этого получим? По словам Президента, для подписания соответствующего указа ему недостаточно представленной информации и вопрос следует еще тщательно и всесторонне обсудить:
– Вы должны понимать, что после нас к руководству страной приходит новое поколение. И мы должны предложить им нормальную форму, которая будет лишена всяких субъективных и вредных подходов. Не потеряем ли мы лучшие достижения отечественной школы в погоне за чужими стандартами?
Александр Лукашенко отметил, что это касается не только здравоохранения. Но здравоохранение и образование – это основа, и здесь не следует слепо копировать чужие модели:
– Вот нам надо обязательно в эту «демократию» бежать и в этом направлении двигаться. Потом проходят годы, и оказывается, что мы зря сделали эти шаги. Что советское образование, оказывается, было не так плохо. И мы, побежав за «лучшими» образцами в мире, которые нам подкидывали частенько, получали то, что получали. Так, как Правительство и МИД побежали за «демократией», и мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. И что, демократию получили? А сейчас оглянулись: «Ба! Так это же вред для государства». Идет зачистка. Думаете, это просто? Там же уже тысячи наших людей работают – и в основном с промытыми мозгами – за чужие деньги. Поэтому очень осторожно надо подходить к разного рода новациям. Конечно, нельзя быть ретроградами и держаться за устаревшее, ибо отстанем вообще. Но бежать надо в нужном направлении и всегда просчитывать последствия тех или иных шагов.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: нельзя быть ретроградами, но к новациям надо подходить осторожно
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