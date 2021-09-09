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  2. Лукашенко: не все узлы в белорусско-российских отношениях еще развязаны

Лукашенко: не все узлы в белорусско-российских отношениях еще развязаны

Не все узлы в белорусско-российских отношениях еще развязаны, но при текущем объеме взаимодействия это нормально. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает БЕЛТА.

"Понятно, что не все узлы в наших отношениях еще развязаны. При таком объеме взаимодействия это нормально", – сказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем он обратил внимание, что платформа для дальнейшего движения создана.

"Благодаря ей мы будем и дальше обеспечивать социальные гарантии, поступательно повышать благосостояние белорусов и россиян", – заявил Президент.
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