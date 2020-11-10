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Лукашенко: не возьмут они Беларусь «тепленькой»

Вторая волна коронавируса требует понимания и от профсоюзов, и от всего общества. На это обратил внимание председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, отвечая на вопрос Президента:


– Чтобы сохранить, что мы имеем, мы должны просто лучше работать. Чтобы сохранить и заработную плату, и социальную защиту людей, и неплохие социальные гарантии, которые есть в нашей стране. Мы должны быть вместе. Все зависит только от нас.

Александр Лукашенко высказал пожелание, чтобы в условиях «чехарды и психоза» коронавируса профсоюзы понимали, что кому-то это выгодно. Об этом Президент предупреждал еще до выборов:

– Сейчас мы уже видим – кому. Мир сейчас начали перекраивать, и ковид – это не медицинский термин, это не только и не столько болезнь. Это даже не экономика сегодня. Это уже глобальная политика. Начали перекраивать мир, вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли еще будет в связи с последствием обрушения экономики?


В пример Александр Лукашенко привел Евросоюз, чей ВВП «рухнет на 20 процентов» и часть стран которого уже демонстрируют падение. Наблюдается спад и в США, что повлияет на всю мировую экономику. Уменьшился ВВП и Китая, продолжил Александр Лукашенко.

– Наши же «протестуны» и особенно беглые, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем, возьмем Беларусь "тепленькой". Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь "тепленькой". Мы выстоим. Но будет непросто, – продолжил Президент.

Несмотря на сложности в экономике, Александр Лукашенко отметил: постараемся сохранить сегодняшний уровень жизни. Но и людям, трудовым коллективам надо обеспечить понимание ситуации.

– Тот, кто наберется мужества, силы и выдержит, тот сохранится и сохранит свое государство, – заключил Глава государства.

Фото: БЕЛТА
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