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Лукашенко не исключает размещения в Беларуси российского ядерного оружия

Президент Беларуси не исключает возможности размещения в Беларуси российского ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.


Главе государства был задан вопрос относительно недавнего заявления генерального секретаря НАТО Йенса Солтенберга о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе.

"Да. Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь", – заявил Глава государства.


"Какое ядерное оружие?" – уточнил Дмитрий Киселев.


"Мы договоримся какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении, – ответил Александр Лукашенко. – Я же не зря сказал: мы на территории Беларуси к этому готовы. Я, как рачительный хозяин, ничего не разрушил (речь об инфраструктуре для ядерного оружия, оставшейся со времен СССР. – Прим. БЕЛТА), все сараи стоят на месте".


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Фото: БЕЛТА
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