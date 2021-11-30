Лукашенко не исключает размещения в Беларуси российского ядерного оружия

Главе государства был задан вопрос относительно недавнего заявления генерального секретаря НАТО Йенса Солтенберга о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе.
"Да. Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь", – заявил Глава государства.
"Какое ядерное оружие?" – уточнил Дмитрий Киселев.
"Мы договоримся какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении, – ответил Александр Лукашенко. – Я же не зря сказал: мы на территории Беларуси к этому готовы. Я, как рачительный хозяин, ничего не разрушил (речь об инфраструктуре для ядерного оружия, оставшейся со времен СССР. – Прим. БЕЛТА), все сараи стоят на месте".
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