Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает, что вторая волна коронавируса в Европе будет мощнее первой. Об этом он заявил сегодня на встрече в Сочи с Президентом России Владимиром Путиным, пишет БЕЛТА.
"Что касается коронавируса, я вам благодарен, и мы это очень ценим, что вы поставили нас на первую строчку в обеспечении вакциной (ранее стороны договорились, что Беларусь будет первой страной, куда Россия поставит разработанную вакцину. - Прим. БЕЛТА). Вы видите, что происходит в Европе. Уже однозначно началась сильная вторая волна. Боюсь, что она будет мощнее, чем первая. Уже вижу эти тенденции, мы отслеживаем их", - сказал Глава государства.
Вместе с тем он отметил, что в Беларуси этого всплеска, как в ряде стран Европы, нет. "Но это не значит, что мы руки опустили. Мы очень серьезно готовимся к тому, чтобы не получить эту волну. Что обнадеживает, наши специалисты, ученые заметили: это вирус уже не тот. Но боюсь, что этот вирус будет накладываться на разные гриппозные вирусы, которые бродят здесь. Поэтому нам с вами нельзя расслабляться", - заявил Александр Лукашенко.
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Фото: архив БЕЛТА
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Лукашенко не исключает, что вторая волна коронавируса в Европе будет мощнее первой
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