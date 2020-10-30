Лукашенко: не было никаких оснований ломать страну, кроме желания извне

Об этом Глава государства заявил сегодня во Дворце Независимости во время представления нового министра внутренних дел и начальника ГУВД Мингорисполкома, говоря о новых функциях, которыми планируется наделить новых помощников Президента – инспекторов по регионам. Напомним, в четверг на соответствующие должности в Брестскую, Гродненскую области и в город Минск были назначены экс-госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик, бывший министр внутренних дел Юрий Караев, а также его заместитель Александр Барсуков.
– Одна из основ новых полномочий этих людей – генералов – это подбор кадров и контроль, – обозначил Александр Лукашенко. – Мы должны контролировать и видеть все, что происходит в нашей стране. Нельзя больше расслабляться, как это было до этого мятежа. Ни в коем случае. Слишком расслабились. Думали, что будет все хорошо. Надо сделать выводы. Надо извлечь уроки. Я абсолютно убежден, что новые руководители (я более чем откровенно вам рассказал о них и о своих замыслах в этом плане, до них это доведено) смогут достигнуть поставленных целей и реализовать. Еще раз подчеркиваю: главные направления – гродненское и брестское – должны быть закрыты от границы (в хорошем смысле слова, чтобы комар носа не подточил) до Минска. И здесь, в Минске, в том числе.
Президент подчеркнул: с протестующими студентами и рабочими церемониться никто не будет.
– Я говорю это откровенно, потому что не было никаких оснований для того, чтобы ломать страну, кроме желания извне. Пройдет время, и вы еще увидите, кто это делал. Еще не все видно – и даже для вас. И они ждут. Не зря Лаппо (председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. – Прим. ред.) там поймал 700 человек за неделю. Молодцы! Как я говорил, Господь нам помог.
Отдельно Глава государства затронул проблемы, возникшие у наших соседей. Начал с Польши:
– Они против женщин вывели армию. Но это не против женщин. Это, знаете, демонстрация перед воскресеньем, когда будет «марш на Варшаву». Чтобы потрясти всем: смотрите, армию вывели, мало не покажется. А нас же как упрекают!
Продолжил темой парламентских выборов в Литве:
– Эти в Литве даже трех процентов не набрали. Нам три процента давали, а там даже трех процентов не набрали. Это – за Беларусь!
Высказался и об Украине и его нынешнем президенте:
– Ему-то чего не хватало? Я уже его поддерживал во всех начинаниях, старался эту Украину как только мог поддерживать: защищал и прочее. Грохнулся, 37 процентов пришло и нигде не победил. Мы не зловредные. Но это урок многим, и им в том числе.
Александр Лукашенко подытожил:
– Мы должны, как люди говорят, вернуть им спокойный, уютный Минск (цитирую), который был до выборов. Минск был спокойным и будет всегда. Дайте нам время. Мы всегда отреагируем на любую реакцию с их стороны, и мы сохраним мир и покой.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: не было никаких оснований ломать страну, кроме желания извне
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