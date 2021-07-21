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Лукашенко: не было бы ситуации с самолетом и Протасевичем, Запад придумал бы что-то другое

Об этом Президент заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia. Отвечая на обвинения со стороны Запада в адрес белорусской власти по поводу якобы принудительной посадки самолета Raynair, Александр Лукашенко указал на подозрительно быструю реакцию европейской бюрократии и привел в связи с этим такой пример:

Фото  БЕЛТА

– Несколько лет назад над территорией Украины был сбит самолет "Малазийских авиалиний". Погибли несколько сотен человек. Сколько лет прошло? Суды проходят в Западной Европе. Где результаты? Что ж нет заявлений по результатам? А тут за один день нашли виновных. Интересные параллели.

По словам Президента, не было бы этой ситуации с самолетом и Романом Протасевичем, они (Запад. – Прим. ред.) придумали бы что-то другое:

– Вопрос не в самолете и в Протасевиче. Вопрос в том, что у них не получилась очередная "цветная революция". Они немало уже их совершили в мире. И методы были самые разные, начиная от методов, которыми они действовали в Грузии, Украине. Другие методы были в Ливии, Сирии, сейчас Афганистан, нацелились на Иран, на страны арабского залива. Методы разные. Но против белорусов выбрали такой метод "цветной революции". Они начали с мятежа, хотели осуществить блицкриг. После этого мы прошли пять-шесть этапов этой революции – ничего не получается. Это (инцидент с самолетом. – Прим. ред.) была очередная провокация, чтобы выйти на более серьезный этап удушения Беларуси. Если бы этот метод для введения экономических санкций и начала гибридной войны против Беларуси не получился, они бы осуществили другой, что и делают сегодня.

konon@sb.by

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