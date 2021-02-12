Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в стране будут по-прежнему жестко бороться с коррупцией. Об этом он заявил сегодня, принимая участие в VI Всебелорусском народном собрании. Об этом сообщает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
– Я вам хочу сказать, дорогие мои подчиненные и чиновники: не будет здесь коррупции, пока я Президент. В Беларуси это на год (возможно такое поведение представителей власти. – Прим. БЕЛТА), а потом о нас начнет народ вытирать ноги, – подчеркнул белорусский лидер.
–Понимаю, что многие из нас смотрят на соседнюю Россию: в каких костюмах, с какими часами на руке чиновники там, самые маленькие даже. Советую вам туда не смотреть. Россия богатая, богатейшая, страна в мире. Говорю вам откровенно: мы никогда не будем жить так, как живут в России, – заявил Глава государства.
Он также акцентировал внимание чиновников на недопустимости выказывать чванство и неуважение к людям, ибо они, оставив рано или поздно свои посты, тоже станут обычными людьми, пенсионерами.
– Перед каждым встанет этот вопрос. И передо мной, и перед вами. Так вы же думайте о будущей жизни, относитесь к людям как положено, уважайте их, – призвал Александр Лукашенко.
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Лукашенко: не будет в Беларуси коррупции, пока я Президент
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