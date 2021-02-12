Лукашенко: не будет в Беларуси коррупции, пока я Президент

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БЕЛТА

(возможно такое поведение представителей власти. – Прим. БЕЛТА), – подчеркнул белорусский лидер., – заявил Глава государства.Он также акцентировал внимание чиновников на недопустимости выказывать чванство и неуважение к людям, ибо они, оставив рано или поздно свои посты, тоже станут обычными людьми, пенсионерами., – призвал Александр Лукашенко.