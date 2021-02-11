Лукашенко назвал три особенности белорусской экономики на современном этапе

Александр Лукашенко, говоря об экономике на VI Всебелорусском народном собрании, рассказал о том, что Беларусь часто упрекают за то, что мы сохранили элементы советской системы планирования. При этом такие страны, как Китай и Япония, пользуются ими много лет, определяя не только ориентиры, но и перечень – что и где будет построено:
– Точно так поступило Правительство (Беларуси. – Прим. ред.) и в этот раз – на пятилетку, это было мое требование, чтобы люди понимали: «Гродно Азот», например, будет построено в такие-то сроки, за такие деньги, будет столько рабочих мест… Мы пошли этим советским, а ныне китайским, японским путем. Все это делают, только скрытно, а нас толкают к рыночной экономике, где должен быть хаос.
Президент также напомнил, что многие международные финансовые организации предрекали Беларуси экономический коллапс – падение уровня ВВП по итогам 2020 года на 8–10%:
– В реальности сложилось меньше одного процента… По ключевым параметрам мы сохранили уровень предыдущего года, обеспечив рост реальных зарплат на восемь процентов, положительный торговый баланс в размере двух миллиардов долларов, безработица по новым расчетам составила менее четырех процентов.
В предыдущей пятилетке, несмотря на все сложности, ежегодно создавалось более 50 тысяч новых рабочих мест. При этом нашу страну критикуют за то, что мы застыли в своем развитии. В этой связи Александр Лукашенко назвал три особенности экономики на современном этапе:
– Изменилась структура нашей экономики: появились и получили развитие новые отрасли (ИТ, биотехнологии, ядерная энергетика), доля негосударственного сектора выросла до 50 процентов. Второе. Проведена масштабная модернизация традиционных производств, теперь здесь идет работа по максимальной отдаче вложенных средств. Критиканам хочу сказать: экономика не терпит никакого шарлатанства. Никаких шатаний быть не должно. Эволюционно надо развиваться.
Третья особенность – ставка на местные ресурсы, которые в новой пятилетке должны получить новый импульс для развития.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко назвал три особенности белорусской экономики на современном этапе
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