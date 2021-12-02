Лукашенко назвал своим главным президентским достижением построение суверенного белорусского государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву назвал своим главным президентским достижением построение суверенного белорусского государства, сообщает БЕЛТА.
"Мы построили впервые в истории, говорю уже как историк, свое суверенное и независимое государство, которое ценится подавляющим большинством, 100% населения ценится: националисты – по-своему, их процентов 10–12; другие люди, часть общества – по-своему. Построенное независимое суверенное государство и является ценностью", – заявил Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА