Лукашенко назвал ситуацию на границе гуманитарной катастрофой

– Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе. Ввели чрезвычайное положение соседи, никого туда не пускают. Чтобы никто не знал, как там умирают люди.
Обратил Александр Лукашенко внимание и на молчание правозащитников:
– За исключением отдельных возгласов. Против людей этих тоже борются. Им не дают сказать слово – ни журналистам, ни правозащитникам. Только со стороны Беларуси они могут проникнуть к этим мигрантам и посмотреть, как они там на линии границы существуют. Никакого осуждения со стороны международных правозащитных институтов не последовало.
Президент поручил оказать помощь застрявшим на границе беженцам:
– Обязательно надо это делать. Куда нам деваться, если там женщины и дети умирают? Хотя те 32 человека, которые два месяца там сидят, которых мы сейчас подкармливаем, чтобы не умерли от голода и холода, в Беларусь не хотят. Они настаивают, чтобы пройти в Германию. И, как требовали поляки и литовцы, они подали прошение о том, чтобы их пропустили и дали вид на жительство. Прошло два месяца. Ни слуху ни духу. Они что, не понимают, что люди замерзают? Это их отношение к людям. И тяжело травмированных, изувеченных людей становится все больше, вы это видите на границе.
Этот факт, подчеркнул Глава государства, вызывает серьезную озабоченность как у нас в стране, так и за ее пределами:
– У тех людей, которые еще не потеряли чувство какой-то человечности. Поэтому я хотел бы еще раз сегодня обратиться к международным организациям, к руководителям, гражданскому, как они говорят, обществу зарубежных стран, чтобы обратили внимание на ситуацию, которая складывается на границе и все-таки соблюдали права человека, которые они сами декларировали.
Александр Лукашенко поинтересовался и тем, что происходит на границе «с точки зрения выдавливания оттуда людей, которые попали в Польшу, Литву, Латвию и другие страны»:
– Очень важно сегодня нам определиться, как мы будем действовать в будущем. Еще раз говорю: погода изменилась, климат у нас суровый. Мы получим огромное количество погибших людей на границе. И, как видим, они наплевательски к этому относятся. Они не будут смотреть на этих людей, как им помочь. Опять все это ляжет на плечи белорусов.
Предоставляя слово председателю Государственного пограничного комитета Анатолию Лаппо, Президент отметил, что мы должны понимать, что защищаем свой кусок границы:
– И мы несем ответственность и по международным нормам, по нашей Конституции. Мы должны делать это добросовестно, осознанно, чтобы к нам не предъявили претензий.
Обстановка на государственной границе стала темой доклада ПрезидентуФото: БЕЛТА
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