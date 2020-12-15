Лукашенко назвал особенность второй волны коронавируса в нашей стране

Глава государства, посещая сегодня Могилевскую областную клиническую больницу, назвал особенность нынешней волны коронавируса в нашей стране.



– Особенность в том, что у нас, слава Богу, южные области нормально себя чувствуют, Могилевская область – в середине. Почему выше, чем области южные? Потому что она не отболела, не переболела в первую волну, – отметил Александр Лукашенко. – Минск нам дает половину заболевших. Потому что скученность населения, да и вот эти "болтания" по Минску дают о себе знать.



Главе государства доложили: под лечение больных с коронавирусом перепрофилировано 350 коек (это 41 процент от имеющихся), а также 26 реанимационных коек. Свободными при этом остаются 108 коек.



– Мы продолжаем оказывать экстренную помощь по всем направлениям, – заверили Президента.