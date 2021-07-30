Александр Лукашенко во время встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки назвал основополагающий принцип любой деятельности.
– Ключевой принцип: не навреди государству. Любая деятельность – общественная, политическая – наряду с неукоснительным соблюдением закона должна обязательно соотноситься с вектором государственной политики. У всех нас могут быть разные мнения, суждения, идеи, споры о возможных стратегиях. Но недопустимо призывать к действиям, направленным против страны и курса, одобренного большинством. Это как минимум попрание демократических норм, – заявил Президент.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко назвал ключевой принцип любой деятельности: не навреди государству
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