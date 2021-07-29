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  2. Лукашенко назначил ректоров трех вузов и поставил задачу вывести образование в Беларуси на новый уровень

Лукашенко назначил ректоров трех вузов и поставил задачу вывести образование в Беларуси на новый уровень

Сегодня Александр Лукашенко рассмотрел ряд кадровых вопросов. Среди тех, кто получил новые должности, – руководители вузов.


В частности, ректором Белорусского государственного экономического университета стал Алексей Егоров, Белорусский государственный аграрный технический университет возглавил Николай Романюк, а Барановичский государственный университет – Александр Унсович.

Обращаясь к ним, Президент заметил, что вузам предстоит уделить очень серьезное внимание:

– Это не начало. Мы со многими ректорами вузов расстались. Основная беда – пришел, в кресло ректора "вкинулся", забыл, что у тебя тысячи человек молодых, это будущее нашей страны. Студент – это будущая элита нашего общества. Результат мы тоже увидели в прошлом году. 

Глава государства обозначил основные векторы работы:

– Управление и организация процессом – это главное. Опять же – внимания будет предостаточно, поддержка будет обеспечена. Вы должны знать, я уже окончательно сегодня определился, что по здравоохранению мы расставим все точки над «i» до конца этого года, а весь будущий год (с 1 сентября этого года до 1 сентября следующего) мы посвятим образованию. Надо закончить все начинания и так называемые реформы, которые мы собирались провести: начиная от учебника, заканчивая учебным процессом и участниками этих процессов. Все мы должны перелопатить, посмотреть, что нам надо оставить, что убрать, очистить образование от всего лишнего.

Александр Лукашенко подчеркнул: работу в сфере образования нужно спланировать так, чтобы до 1 сентября 2022 года снять все проблемы, которые накопились. Предстоит пересмотреть подходы к ЦТ, учебный процесс, трудоустройство молодежи, заключение контрактов на платные и бюджетные места.
 
– И главное – дисциплина, порядок в учебном процессе. Дело не только в том, что там кто-то выскочил, «Магутны Божа» пел на улице или в здании. Не в этом вопрос. Если мы не встряхнем образование, мы будем неконкурентны. Наши ребята, наши студенты – а это будущие специалисты – будут неконкурентны даже в Беларуси. А все ж хотят на Западе, еще где-то поработать. Мы не против. Желательно, чтобы поработал, опыта набрался и назад вернулся – вот в чем вопрос. Поэтому надо на предмет современных подходов выработать критерии и перестроить наше образование. И за будущий год до 1 сентября мы должны это будем сделать, – обозначил белорусский лидер.

Фото: БЕЛТА
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