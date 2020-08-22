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  2. Лукашенко назначил председателем Гродненского облисполкома Владимира Караника

Лукашенко назначил председателем Гродненского облисполкома Владимира Караника

Такое решение Президент принял во время визита в Гродно. Кандидатуру Владимира Караника, который до настоящего времени руководил Министерством здравоохранения, Глава государства предложил во время совещания с депутатским корпусом Гродненской области. Они проголосовали за данное назначение.



– Новый губернатор должен сделать все, чтобы обеспечить нормальную  спокойную жизнь,  – заявил Глава государства. –  Мною принято решение о направлении к вам вашего человека - Владимира Степановича Караника.  Это большая потеря. Потому что этот человек вел себя героически во времена коронавируса. Если бы не он, нам было бы очень тяжело. Он был первым помощником Президента по всем вопросам, первым генералом, который исполнял мои указания. И время показало, что мы поступили правильно.                                              
             
На встрече были отмечены и большие заслуги, многолетняя плодотворная работа на посту губернатора Владимира Кравцова. Александр Лукашенко подчеркнул, что к уже бывшему губернатору у него нет никаких претензий - сообщает БЕЛТА.

Владимир Караник в свою очередь поблагодарил за поддержку. "Я прекрасно себе отдаю отчет в той ответственности, которая ложится на мои плечи. Ни для кого не секрет - это моя малая родина, где я родился и вырос, - сказал он. - Думаю, когда пена пройдет и все перейдут в спокойное состояние, то поймут, что это наша земля. И основное - что мы можем достичь в жизни, сделать своими руками и мозгами. Никто другой нам не поможет. Потенциал области огромный".

После встречи с депутатами областного Совета Александр Лукашенко направился на митинг, который проходил рядом на площади. Там он публично еще раз представил нового губернатора. "Владимир Степанович, вы первый за четверть века губернатор, которого приняли на площади. С вас многое причитается. Вы должны помочь гродненцам. Главная наша забота - люди", - подчеркнул Президент. 


Владимир Степанович Караник родился в 1973 году в Гродно. В 1996 году окончил Гродненский государственный медицинский институт.

С 1996 по 2011 год работал на различных должностях в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова (ранее - Научно-исследовательский институт онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова). Являлся врачом-стажером, младшим научным сотрудником, научным сотрудником отделения торакальной онкопатологии, торакальным хирургом (заведующим) РНПЦ.

С 2011 года занимал пост главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера, в июне 2019 года назначен министром здравоохранения Республики Беларусь.
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