Лукашенко назначил новых послов в Таджикистане, Бразилии и Республике Корея

Послом в Таджикистане назначен Виктор Денисенко, работавший заместителем начальника главного управления – начальником управления стран СНГ главного управления России, стран СНГ и евразийской интеграции МИД.
Сергей Лукашевич, занимавший должность старшего советника посольства в Испании, теперь будет работать послом в Бразилии.
Андрей Чернецкий уезжает работать послом в Республику Корея.
Лукашенко согласовал назначение новых руководителей местных органов власти
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Лукашенко: главное для любого посла – это торгово-экономические отношения
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