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  2. Лукашенко назначил новых послов в Таджикистане, Бразилии и Республике Корея

Лукашенко назначил новых послов в Таджикистане, Бразилии и Республике Корея

Сегодня во Дворце Независимости кадровый день. Президент назначил новых послов, руководителей местных органов власти и предприятий.


Послом в Таджикистане назначен Виктор Денисенко, работавший заместителем начальника главного управления – начальником управления стран СНГ главного управления России, стран СНГ и евразийской интеграции МИД.


Сергей Лукашевич, занимавший должность старшего советника посольства в Испании, теперь будет работать послом в Бразилии.


 Андрей Чернецкий уезжает работать послом в Республику Корея.






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Фото: БЕЛТА
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