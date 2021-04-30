Глава государства сегодня рассмотрел кадровые вопросы. В частности, Президент назначил новых руководителей в системе органов внутренних дел.
Начальником управления внутренних дел Минского облисполкома назначен Александр Астрейко, до сих пор руководивший УВД в Брестской области. Олег Шуляковский возглавил управление внутренних дел Брестского облисполкома. До настоящего времени он занимал должность первого заместителя начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома – начальника криминальной милиции. На повышение пошел и первый заместитель начальника УВД Витебского облисполкома – начальник криминальной милиции Дмитрий Резенков. Теперь он будет руководить управлением внутренних дел Гродненского облисполкома.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко назначил начальников УВД Минского, Брестского и Гродненского облисполкомов
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