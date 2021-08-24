Лукашенко: настоящий учитель никогда не будет разделять ответственность за ребенка между школой и семьей

Выступая на Республиканском педагогическом совете, Президент затронул тему дискуссий о распределении ответственности в воспитании ребенка между родителями и педагогами.
Глава государства убежден, что перекладывание ответственности здесь недопустимо:
– Послушайте, когда человек выбирает профессию учителя, он, как говорил великий Сухомлинский, должен отдать детям свое сердце… Настоящий учитель никогда не будет разделять ответственность за ребенка между школой и семьей. Он и родителей вовлечет в процесс, сделает их союзниками на период всего обучения.
Александр Лукашенко высказал ряд критических замечаний:
– Некоторые родители вдруг решили, что могут смотреть и на учебный процесс, и на воспитание ребенка со стороны. Не обижайтесь, но и среди учителей есть такие, кто сводит урок к механической отработке темы, перекладывая все остальное на родителей. Я скажу так: от Президента страны до нянечки в детском саду, мы все – общество, школа, родители – отвечаем за нравственное и духовное развитие детей. Других вариантов нет и быть не может.
Глава государства поддержал идею развития проекта «Родительские университеты»:
– Это известная форма работы с родителями. А кто им поможет в вопросах воспитания ребенка, если не учителя с профессиональными знаниями педагогики, психологии, дидактики? Такую практику надо распространить на всю систему. И родители, которые привыкли стоять у порога учительской и выяснять отношения с учителями, пусть идут туда, на тематические собрания, и начинают работать со школой в тандеме. Учеба ребенка, его адаптация, социализация в школе – это же и ответственность родителей.
Президент сделал акцент на роли семьи в воспитании детей:
– Очень многое зависит от семьи. Отношение к учебе, учителю – все формируется там. Ребенку всегда будет комфортно и в детском саду, и в стенах школы, если родители изначально настроены к воспитателям и педагогам позитивно. Но прежде, чем требовать что-то от учителя, родители пусть сначала ответят на вопрос, что они сделали для школы, в которой ребенок порой проводит больше времени, чем дома. Читай, что они сделали, собственно, для своего ребенка.
Фото: БЕЛТА