Лукашенко: настало время модернизировать информационную политику

По словам Главы государства, нельзя оставить без внимания то, что постоянное присутствие человека в социальных сетях, на форумах, в медиаканалах формирует интернет- зависимость:Александр Лукашенко обратил внимание на то, что специалисты все чаще говорят о цифровой диктатуре, через управление большими данными и контроль над ними, через блокирование неугодных:Глава государства подчеркнул, что мы живем в эпоху так называемой постправды:Александр Лукашенко напомнил, как еще недавно пестрели фейками анонимные ресурсы о том, что в Беларуси переполнены больницы, о том, что невероятно высока смертность. Но теперь уже совершенно очевидно, что все это откровенное вранье:Еще один фронт фейковых атак – на белорусские предприятия. Дескать, они остановлены, коллективы не выходят на работу и прочее. Для Главы государства очевидно, что это прямой заказ конкурентов. Очень кому-то хотелось остановить нашу экспортную мощь. Президент сделал вывод: