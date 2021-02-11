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Лукашенко: настало время модернизировать информационную политику

– Нет сомнений, что из всех рисков национальной безопасности информационная безопасность становится главной болевой точкой, – заявил Президент с трибуны VI Всебелорусского народного собрания. – Не умаляя преимуществ, возможностей, перспектив, которые открыл человеку информационный мир, мы должны обратить внимание на его обратную сторону. На искусственную реальность, которая дала зеленый свет манипуляциям, обману, преступлениям и потворствовала низменным инстинктам человека.
 

По словам Главы государства, нельзя оставить без внимания то, что постоянное присутствие человека в социальных сетях, на форумах, в медиаканалах формирует интернет- зависимость:
 
– Люди просто выпадают из реальной жизни. Теряют коммуникативные навыки. Что еще хуже – они теряют способность к аналитическому мышлению… Происходит это не бесконтрольно. Сознание людей в руках крупнейших гигантов интернет-индустрии, услугами которых не брезгуют пользоваться спецслужбы отдельных государств. Нам это известно по прошлому году.
 
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что специалисты все чаще говорят о цифровой диктатуре, через управление большими данными и контроль над ними, через блокирование неугодных:
 

– Дошло до того, что администраторы социальных сетей блокировали аккаунты президента Соединенных Штатов Америки… Вот и вся демократия. Но вы же знаете, как модно сейчас говорить у западных демократов: это не нарушение демократии. Это другое.
 
Глава государства подчеркнул, что мы живем в эпоху так называемой постправды:
 
– Где порядочные люди очерняются, а подлецы представляются героями с безупречной биографией. Безусловный лидер по псевдофактам, конечно же, коронавирус.
 
Александр Лукашенко напомнил, как еще недавно пестрели фейками анонимные ресурсы о том, что в Беларуси переполнены больницы, о том, что невероятно высока смертность. Но теперь уже совершенно очевидно, что все это откровенное вранье:
 

– После той волны, даже в этот короткий промежуток пандемии наступило прозрение. И кто оказался прав? Единственное, небольшое по мировым меркам белорусское государство, которое в одиночку выстроило свою систему по борьбе с пандемией, оказалось в центре внимания.
 
Еще один фронт фейковых атак – на белорусские предприятия. Дескать, они остановлены, коллективы не выходят на работу и прочее. Для Главы государства очевидно, что это прямой заказ конкурентов. Очень кому-то хотелось остановить нашу экспортную мощь. Президент сделал вывод:
 
– Эти примеры – капля в море информационных потоков, которые ежедневно бьют в одну цель: разрушить государство руками своих же граждан. Безусловно, настало время модернизировать информационную политику.
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Фото: Александр КУШНЕР
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