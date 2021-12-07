Лукашенко: наши отношения с Башкортостаном проверены десятилетиями, мы не должны позволить их разрушить

Об этом Президент Беларуси заявил на встрече с главой Башкортостана Радием Хабировым. Этот российский регион Александр Лукашенко назвал «близким краем» и в связи с этим подчеркнул:







– Я, естественно, рад видеть вас в Беларуси. Вдвойне рад, потому что из-за некой пандемии, которая развернулась в мире, очень ограничены всякие поездки, контакты, но вы вот взяли и рискнули приехать в центр Европы. И как видите, ситуация здесь нормальная, стабильная.



Президент нашей страны провел параллели между Беларусью и Башкортостаном:



– Эти земли абсолютно такие же, как в Беларуси. И внешне смотрится Башкортостан, как и наша Беларусь. Поэтому для нас эти края близкие.



Александр Лукашенко отметил, что Уфа является дружественным для нас городом, и он хотел бы там побывать. Причем не просто гостем. Подчеркнул, что в Башкортостане добрые, трудолюбивые люди, похожие на белорусов.



Вместе с тем Глава государства обратил внимание и на еще один немаловажный фактор:



– У нас очень приличный товарооборот. У нас величайшая увязанность наших экономик двух республик. Есть не просто интерес, а прагматичный интерес в том числе… Поэтому вот этот визит столь представительной делегации в непростое время для нас является, прямо скажем, знаменательным.



Александр Лукашенко обозначил приоритеты двустороннего взаимодействия с данным российским регионом:



– Наша главная задача очевидна и вполне решаема – как можно скорее восстановить докризисный торговый оборот. Те показатели, которые имеем: за 9 месяцев 2021 года товарооборот составил 280 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился на 16 процентов. Хоть мы и имеем около 6 процентов прироста нашего экспорта в регион, все равно около 60 миллионов долларов сальдо отрицательное. Поэтому нам есть над чем работать. И ваш визит в Беларусь, думаю, будет способствовать выравниванию товарооборота между Башкортостаном и Беларусью.



Президент добавил:







– Я не думаю, что в снижении товарооборота причины только кроются в некой пандемии и ограничениях, связанных с этим. Хотя не без этого. Наши отношения проверены десятилетиями. И мы не должны позволить различного рода западным санкциям или ковиду разрушить наши отношения. Да они и не будут разрушены. Свидетельством тому является ваш визит в нашу страну.

