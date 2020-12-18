Лукашенко: наша стратегическая цель – создание широкой евразийской зоны сотрудничества

– Основной акцент сделаем на развитии общего экономического пространства, либерализации торговли, сокращении до минимума ограничений и изъятий, устранении технических барьеров, унификации правил и процедур госзакупок, формировании общих рынков товаров и услуг.
Особое значение Минск намерен придать работе по сопряжению многоуровневых интеграционных процессов в Содружестве и Евразийском экономическом союзе:
– Уверен, что при более тесном сотрудничестве исполнительных органов этих двух важнейших объединений мы сможем значительно укрепить наши связи. Как минимум мы не должны допустить ситуацию, когда более глубокая интеграция в Евразийском экономическом союзе обернется какой-то разделительной линией в торгово-экономических отношениях «пятерки» и других стран Содружества.
Белорусская сторона видит необходимым продолжить системное и последовательное совершенствование скоординированной транспортной политики, поиск конкретных решений по поставкам энергоресурсов. Кроме того, делается акцент на повышении эффективности работы межотраслевых органов СНГ, направленной на активизацию инвестиционной деятельности, расширение производственной кооперации, поиск общих точек экономического роста… Важной задачей также видится проведение согласованной политики в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации, применения санитарных и ветеринарных мер как важных средств обеспечения выпуска безопасных, качественных и конкурентоспособных продукции и услуг. По словам Главы государства, традиционно будет уделяться большое внимание укреплению гуманитарных связей, расширению контактов в научных областях, а также в сферах образования, здравоохранения, информации, культуры, спорта и туризма, работы с молодежью, повышению имиджа Содружества на международной арене.
Президент подчеркнул:
– Наша стратегическая цель – создание широкой евразийской зоны сотрудничества, а также укрепление мира, дружбы, добрососедства и взаимовыгодных отношений в регионе.
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