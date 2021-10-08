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  2. Лукашенко: население нас просто не поймет, если будет вынуждено покупать импортные продукты по мировым ценам

Лукашенко: население нас просто не поймет, если будет вынуждено покупать импортные продукты по мировым ценам

Во время общего собрания представителей членов Белкоопсоюза Глава государства обратил внимание на вопрос обеспечения сохранности заложенных картофеля, овощей и фруктов.


– Реализация закупленной ранее продукции не только насыщает рынок, но и регулирует цены в межсезонье, – отметил Президент. – Сегодня у вас около 130 современных хранилищ. Однако реконструкцию и модернизацию всех объектов для закладки картофеля и плодоовощной продукции надо продолжать. Цены на продовольствие растут и будут расти после пандемии. Мы немало вложили в село. Население нас просто не поймет, если будет вынуждено покупать импортные продукты по мировым ценам.

Александр Лукашенко подчеркнул, что для хранения сейчас можно заготовить любые продукты, и обратил внимание на необходимость полной загрузки уже имеющихся хранилищ:

– Надо? Постройте больше. Весной продадите – получите хорошую прибыль. Вот и все ваши банковские проценты. Не только обеспечите население, которое вы обязаны обеспечить в зоне своей ответственности, но и продадите.

Фото: БЕЛТА
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