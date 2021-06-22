К этому Президент Беларуси призвал, выступая на памятном мероприятии в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Александр Лукашенко заявил:
– Я обращаюсь прежде всего к народам. В очередной раз. К народам наших соседних стран – полякам, литовцам, латышам, украинцам. Очнитесь! Очнитесь, пока не поздно, разберитесь вы с этими политиками – обезумевшими и потерявшими реальность. Посмотрите, какой красивый мир, и в этом мире мы нормально всегда жили, по-соседски. Делили кусок хлеба, ездили друг к другу. Давайте остановимся у этой последней черты. Завтра будет поздно. Неужели среди украинцев, литовцев, латышей, поляков, к которым белорусы всегда относились дружественно, найдутся те, кто готов пожертвовать этой своей мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств? Политиков, которым на самом деле наплевать на наш белорусский народ и на свои народы, их судьбы и государственность. Нашу белорусскую государственность. Еще раз скажу тем, кто до сих пор не понял. Уясните раз и навсегда! Мы родную землю, независимость и суверенитет никому не отдадим. Мы в любом случае выстоим. Просто хотелось бы по-человечески, как всегда, по-славянски.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко – народам соседних стран: давайте остановимся у этой последней черты
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