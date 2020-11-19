Лукашенко: направление общественной безопасности будет наиважнейшим направлением работы нашей милиции

Сегодня во время кадрового дня у Президента состоялись значительные перестановки среди руководителей органов внутренних дел.
– Сутью нынешних назначений и перестановок будет то, что мы придаем большее значение в МВД системе общественной безопасности. Вы, наверное, это заметили. Здесь никто не должен быть в обиде, нет того, что мы не доверяем кому-то и так далее. Просто исходя из нашего уже опыта, исходя из ситуации в стране, последних событий мы убедились, убеждаемся и понимаем, что и в будущем направление общественной безопасности для нас будет наиважнейшим направлением работы нашей милиции, – обратил внимание Александр Лукашенко.
Этим объясняется подъем статуса заместителя министра до первого заместителя генерала, который будет курировать общественную безопасность:
– Вот и все секреты, чтобы тут не копались и не думали, что мы какой-то переворот совершаем. Хотя что нам оправдываться перед кем бы то ни было – мы просто объясняем своему народу логику наших действий.
Образовавшиеся в МВД вакансии следует заполнять молодыми и, подчеркнул Глава государства, проверенными ребятами. Такими, как сегодняшние назначенцы:
– Показали, что это настоящие патриоты и готовы защищать свою Родину, не глядя на то, какие накаты осуществлялись и прежде всего на военных, милицию. Они это выдержали. Не стыдно, что у нас есть такая милиция.
Юрий Назаренко, до этого заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками, стал первым заместителем министра внутренних дел – начальником милиции общественной безопасности.
Николай Карпенков, начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, назначен заместителем министра внутренних дел – командующим внутренними войсками.
Андрей Любимов, работавший первым заместителем начальника главного управления внутренних дел Минского горисполкома – начальником криминальной милиции, возглавил управление внутренних дел Витебского облисполкома.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: направление общественной безопасности будет наиважнейшим направлением работы нашей милиции
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