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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, передает БЕЛТА.


В Санкт-Петербурге 28 декабря Президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ. Предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ.

На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

Программу мероприятий во время визита в Санкт-Петербург Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили 25 декабря в телефонном разговоре.

Фото: БЕЛТА
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