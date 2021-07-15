Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви в связи со смертью бывшего Президента этой страны Мамнуна Хусейна. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
- С большой скорбью в Беларуси узнали о смерти бывшего Президента Пакистана Мамнуна Хусейна - политика, который сделал значительный вклад в развитие Пакистана, а также в построение дружественных отношений между нашими странами, - говорится в соболезновании.
От имени народа Беларуси и себя лично Александр Лукашенко попросил передать соболезнования и слова поддержки родным и близким Мамнуна Хусейна.
Фото: РИА Новости
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Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью бывшего Президента Пакистана Мамнуна Хусейна
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