Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста РСФСР Николая Губенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"Николай Николаевич прожил долгую и насыщенную жизнь, оставив яркий след в театральном и кинематографическом искусстве. Он был примером преданности своему делу, человеком с активной гражданской позицией, - говорится в соболезновании. - Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах".
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Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста РСФСР Николая Губенко
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