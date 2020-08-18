Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста РСФСР Николая Губенко

"Николай Николаевич прожил долгую и насыщенную жизнь, оставив яркий след в театральном и кинематографическом искусстве. Он был примером преданности своему делу, человеком с активной гражданской позицией, - говорится в соболезновании. - Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах".