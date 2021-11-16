Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Виктора Чернобаева

, – говорится в соболезновании.Александр Лукашенко отметил, что Виктор Чернобаев, связав свою судьбу с музыкальным искусством и отдав ему все душевные силы, сделал огромный вклад в обогащение белорусских духовных ценностей., – подчеркнул Президент.