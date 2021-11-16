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Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Виктора Чернобаева

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Виктора Чернобаева. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Фото: БЕЛТА

"Его жизненный и творческий путь – яркий пример служения отечественной культуре", – говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что Виктор Чернобаев, связав свою судьбу с музыкальным искусством и отдав ему все душевные силы, сделал огромный вклад в обогащение белорусских духовных ценностей.

– Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, – подчеркнул Президент.
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