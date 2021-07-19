Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси композитора Андрея Мдивани. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
– Творчество мастера останется в отечественной культуре настоящим примером высокого профессионализма, ориентиром для многих поколений белорусских композиторов. В наших сердцах навсегда сохранится светлая память об Андрее Юрьевиче, который посвятил свою жизнь самоотверженному служению искусству и Родине, – говорится в соболезновании.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко направил соболезнование родным и близким композитора Андрея Мдивани
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