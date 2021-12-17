Лукашенко направил соболезнование родным и близким Героя Советского Союза Мичурина

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким Героя Советского Союза Василия Мичурина. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Главы государства.
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"Ушел из жизни человек большого личного мужества, несгибаемой стойкости, настоящий патриот своего Отечества. Василий Сергеевич – яркий представитель поколения героев-победителей. Его жизнь – пример беззаветного служения своей стране и народу, верности высоким гражданским ценностям и идеалам, моральным и нравственным принципам", – говорится в соболезновании.
"Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", – подчеркнул белорусский лидер.