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Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией в Рязанской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагедией в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


"Глубокой скорбью отозвалось в сердцах белорусов известие о происшествии на производстве пороха в Рязанской области, унесшем человеческие жизни. От имени народа Республики Беларусь и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, уважаемый Владимир Владимирович, а также родным и близким жертв этой трагедии", – говорится в соболезновании.

Фото: БЕЛТА
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