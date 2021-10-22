Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией в Рязанской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагедией в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Глубокой скорбью отозвалось в сердцах белорусов известие о происшествии на производстве пороха в Рязанской области, унесшем человеческие жизни. От имени народа Республики Беларусь и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, уважаемый Владимир Владимирович, а также родным и близким жертв этой трагедии", – говорится в соболезновании.
Фото: БЕЛТА