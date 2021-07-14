Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Ирака Бархаму Салиху в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в больнице города Эн-Насирия. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Фото из архива БЕЛТА
– Мы разделяем с иракским народом горечь утраты, искренне скорбим вместе с вами, – говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко передал слова поддержки родным и близким погибших в результате этой трагедии, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
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Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака в связи с многочисленными жертвами при пожаре в больнице
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