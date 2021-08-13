Лукашенко направил соболезнование Президенту Алжира в связи с жертвами лесных пожаров

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, –говорится в соболезновании.Глава государства от имени белорусского народа и себя лично адресовал искренние соболезнования и слова поддержки алжирскому лидеру и народу этой страны, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.