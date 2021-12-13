Лукашенко направил соболезнование народу США в связи с жертвами торнадо

, – говорится в соболезновании.В это тяжелое время испытаний Президент от имени белорусского народа и себя лично направил слова поддержки родным и близким погибших, а также семьям, которые остались без крыши над головой. Он пожелал всем пострадавшим скорого преодоления последствий стихии и возвращения к обычному укладу жизни.