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Лукашенко направил соболезнование народу США в связи с жертвами торнадо

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование народу США в связи с жертвами торнадо. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Фото: БЕЛТА

– С чувством большой скорби в Республике Беларусь узнали о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях, вызванных торнадо, который обрушился на Кентукки и ряд других штатов США, – говорится в соболезновании.

В это тяжелое время испытаний Президент от имени белорусского народа и себя лично направил слова поддержки родным и близким погибших, а также семьям, которые остались без крыши над головой. Он пожелал всем пострадавшим скорого преодоления последствий стихии и возвращения к обычному укладу жизни.
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