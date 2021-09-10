Лукашенко направил соболезнование народу Северной Македонии в связи с жертвами при пожаре в COVID-центре

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование народу Республики Северная Македония в связи с человеческими жертвами в результате пожара в центре для больных коронавирусом в городе Тетово. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



Глава государства отметил, что в Беларуси с большой болью и скорбью восприняли это трагическое известие.



От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.