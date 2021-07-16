Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование народу Федеративной Республики Германия в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате катастрофического наводнения. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли это трагическое известие.
– В это тяжелое время от имени белорусского народа и себя лично выражаю слова солидарности, искреннего сострадания и поддержки родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, – говорится в соболезновании.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко направил соболезнование народу Германии в связи с катастрофическим наводнением
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