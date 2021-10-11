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Лукашенко направил соболезнование Минниханову в связи с гибелью людей при крушении самолета в Татарстане

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Республики Татарстан Российской Федерации Рустаму Минниханову в связи с гибелью людей при крушении самолета. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Фото: БЕЛТА

–С глубокой болью узнал о крушении самолета с парашютистами на борту в Мензелинском районе Татарстана, в результате которого погибли люди. В этот скорбный час выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, – говорится в соболезновании.
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