Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Федеральному президенту Австрийской Республики Александру Ван дер Беллену в связи с расстрелом мирных граждан в центре Вены. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Главы белорусского государства.
"Решительно осуждаем любые проявления терроризма и нетерпимости. Призываем мировое сообщество к осуществлению своевременных солидарных шагов по деэскалации напряженности и укреплению межконфессионального мира и согласия", – говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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Лукашенко направил соболезнование Федеральному президенту Австрии в связи с расстрелом граждан в Вене
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Фото: РЕЙТЕР